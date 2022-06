Cagliari, Liverani: “Scenderemo in campo per vincere tutte le partite in Serie B” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Giocheremo per essere competitivi dalla prima giornata all’ultima. Andiamo ad affrontare un campionato di Serie B con almeno altre sette squadre, tra retrocesse, grandi piazze e sorprese, che vogliono essere competitive come noi. Posso garantire che sarà una squadra che scenderà in campo per vincere tutte le partite. Poi arriveranno anche i pareggi e le sconfitte, ma lo spirito deve essere quello. Le logiche del mercato aperto le conosciamo, ma è chiaro che puntiamo ad avere una rosa chiusa nel più breve tempo possibile. Giusto anche separarsi da chi deve seguire altre strade, sarebbe controproducente trattenere qualcuno controvoglia. Chi rimane deve trasmettere l’entusiasmo a chi arriva. Ci vuole ottimismo, dobbiamo essere bravi a crearci un’identità con fame di vincere. Ora non ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “Giocheremo per essere competitivi dalla prima giornata all’ultima. Andiamo ad affrontare un campionato diB con almeno altre sette squadre, tra retrocesse, grandi piazze e sorprese, che vogliono essere competitive come noi. Posso garantire che sarà una squadra che scenderà inperle. Poi arriveranno anche i pareggi e le sconfitte, ma lo spirito deve essere quello. Le logiche del mercato aperto le conosciamo, ma è chiaro che puntiamo ad avere una rosa chiusa nel più breve tempo possibile. Giusto anche separarsi da chi deve seguire altre strade, sarebbe controproducente trattenere qualcuno controvoglia. Chi rimane deve trasmettere l’entusiasmo a chi arriva. Ci vuole ottimismo, dobbiamo essere bravi a crearci un’identità con fame di. Ora non ...

