Bud Spencer ha un’altra figlia? Una producer sostiene di esserlo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il racconto di Carlotta Rossi,di 46 anni Carlotta Rossi potrebbe essere una delle figlie di Bud. La donna. una46enne di Londra ha infatti avviato il percorso per ottenere il riconoscimento di paternità L’attore Bud, è ormai scomparso sei anni fa. La donna ha chiesto l’esame del DNA e il risarcimento attraverso gli eredi del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». La presuntadi Budha raccontato la sua storia in un libro e ha parlato anche in un’intervista a Corriere della Sera. L’ateo avrebbe provveduto al mantenimento della ragazza fino alla laurea, pagandole anche vacanze s studi. La madre, Giovanna Michelina Rossi, avrebbe anche ricevuto 1000 € di mantenimento fino alla scomparsa ...