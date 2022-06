Atletica, Tamberi dopo la discussione con Fassinotti: “Mi scuso, ma sono stato provocato tutta la gara” (Di lunedì 27 giugno 2022) A quasi 24 ore dal successo nei Campionati assoluti di Rieti Gianmarco Tamberi è voluto tornare sulla reazione avuta al termine della gara nei confronti di Marco Fassinoti e sulle successive polemiche che si sono poi susseguite: “Ho reagito a una provocazione in un momento della gara di massima tensione: voglio chiedere scusa a tutti, quelli presenti e quelli che seguivano dalla tv. sono stato provocato e sono caduto nella provocazione”, inizia così il suo messaggio Instagram. Tamberi poi è entrato maggiormente nel dettaglio della situazione: Detto questo, vorrei andare nel dettaglio. E’ stata una gara che si è decisa allo spareggio, tra me e Fassinotti. Avrei voluto saltare molto più in alto, perchè ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) A quasi 24 ore dal successo nei Campionati assoluti di Rieti Gianmarcoè voluto tornare sulla reazione avuta al termine dellanei confronti di Marco Fassinoti e sulle successive polemiche che sipoi susseguite: “Ho reagito a una provocazione in un momento delladi massima tensione: voglio chiedere scusa a tutti, quelli presenti e quelli che seguivano dalla tv.caduto nella provocazione”, inizia così il suo messaggio Instagram.poi è entrato maggiormente nel dettaglio della situazione: Detto questo, vorrei andare nel dettaglio. E’ stata unache si è decisa allo spareggio, tra me e. Avrei voluto saltare molto più in alto, perchè ...

