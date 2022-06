Allarme ondate di calore, le Marche da bollino rosso: da oggi a mercoledì temperature in salita (Di lunedì 27 giugno 2022) bollino rosso e temperature in aumento anche nelle Marche ed è Allarme per le ondate di calore in tutta Italia. oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione (compresa Ancona), due (Palermo e ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 27 giugno 2022)in aumento anche nelleed èper lediin tutta Italia.su 27 città, 23 hanno ilarancione (compresa Ancona), due (Palermo e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - rtl1025 : ?? È allarme per le ondate di calore in #Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (#Palermo e… - MediasetTgcom24 : Allarme del ministero: in arrivo ondate di calore sull'Italia #brescia #bolzano #28giugno #torino #genova - TV2000it : RT @TV2000it: ?????#Allarme per le ondate di #calore ??Da mercoledì #temperature #record #27giugno #ambiente #clima #ProtezioneCivile #Curc… - 58_luigina : Allarme del ministero: in arrivo ondate di calore sull'Italia -