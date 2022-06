(Di lunedì 27 giugno 2022) Un amatissimotelevisivo chiude i battenti e lascia scontenti e sorpresi migliaia di spettatori italiani affezionati all’emittente La fine di un’era. In questi giorni sta per scomparire del tutto untelevisivo al quale moltissimi telespettatori italiani si erano affezionati, soprattutto per la modernità e la varietà dei contenuti proposti. Ilin questione L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

christiangrogu : Purtroppo è giunta notizia che dovremo dire addio a@foxtvit (Fox su Sky) il 1°Luglio e io dovrò spendere ancora più… - mr_woody_ph : La chiusura di #Fox su #Sky non mi sorprende affatto, anzi, strano non sia stato chiuso un paio di anni fa. Sicura… - Giancky26 : ADDIO MACRON ?? Il canale televisivo RT trasmette informazioni sulla fuga di oltre 2000 documenti che dimostrano… -

Inews24

...di cuore per Antonino Spinalbese che avrebbe ritrovato la felicità con una donna dopo l'a ...su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter Clicca qui per iscriverti al nostro......di Lex e per dare l'definitivo a Clark. Abbiamo seguito questo personaggio dalla prima all'ottava stagione, interpretato dall'attrice Kristin Kreuk . Siamo andati a spulciare sul suo... Addio al canale TV, è chiusura definitiva: pubblico esterrefatto In questi giorni gli abbonati potranno ancora usufruire dell’emittente sul canale 116 (il +1 sul canale 117) prima di dire addio definitivamente a questa stazione. FOX chiude i battenti: cosa metterà ...Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni sembrava veramente che la conferma fosse impossibile; la moglie di Paolo Bonolis stessa aveva annunciato il proprio addio al reality di Canale 5 per ...