Vita meravigliosa: il mondo secondo Patrizia Cavalli (Di domenica 26 giugno 2022) Mercoledì scorso è scomparsa all'età di 75 anni la poetessa umbra Patrizia Cavalli. No, non è errore: lei ci teneva che venisse definita "poeta" e non "poetessa" (una volontà che continueremo a rispettare). Una morte che ha lasciato sgomenti molte lettrici e lettori, soprattutto sui social coinvolgendo un pubblico eterogeneo per età. Questo perché la poesia di Cavalli è sempre stata attuale, con fare contemporaneo, risultando sempre concreta nel leggere i turbamenti o i pensieri fluttuanti. Quello di Cavalli è stato un modo di fare poesia sincero e vicino a tutti. La poesia per lei rappresenta un modo di esporsi senza però la smania del consenso, dell'esserci a tutti i costi. Due anni fa fu pubblicata l'ultima raccolta di poesie dal titolo Vita meravigliosa (Einaudi, 128 pp., 11 ...

