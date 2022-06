Sampdoria, idea Lyanco per la difesa: le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) La Sampdoria pensa all’ex Torino Lyanco, ora al Southampton per rinforzare la difesa di Giampaolo La Sampdoria sta valutando diversi nomi per rinforzare la difesa per la prossima stagione. Il budget è limitato e si va alla ricerca di profili low cost. Tra le idee dei blucerchiati c’è Lyanco. L’ex Torino, ora al Southampton, è uno dei nomi in alternativa dovesse saltare la trattativa con Gabbia del Milan. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Lapensa all’ex Torino, ora al Southampton per rinforzare ladi Giampaolo Lasta valutando diversi nomi per rinforzare laper la prossima stagione. Il budget è limitato e si va alla ricerca di profili low cost. Tra le idee dei blucerchiati c’è. L’ex Torino, ora al Southampton, è uno dei nomi in alternativa dovesse saltare la trattativa con Gabbia del Milan. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sampdoria, nuova idea per l'attacco: spunta Klimowicz. I dettagli Calciomercato Sampdoria: sondaggio dei blucerchiati per Klimowicz. Ecco l'ultima idea del club ligure per rinforzare l'attacco La Sampdoria prosegue la ricerca di attaccanti in vista della prossima stagione. L'ultima idea è quella che porta Mateo Klimowicz, che ringiovanirebbe il ...