Ritiro Dimaro 2022, annunciata la prima amichevole del Napoli: data e avversaria (Di domenica 26 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione 2022/2023. Con l’inizio della Serie A anticipato al 13 agosto, causa Mondiali in Qatar a novembre e dicembre, anche i ritiri precampionato delle varie squadre sono stati anticipati. Il Napoli andrà a Dimaro Folgarida, in Trentino, dall’8 al 19 luglio, mentre la seconda tappa è prevista a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto. Napoli Ritiro Dimaro Intanto, è stata annunciata la prima amichevole del Ritiro di Dimaro Folgarida: il Napoli affronterà l’Anaune allo Stadio Carciato di Dimaro Folgarida. La partita contro la squadra che ha disputato il Campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige è prevista per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione/2023. Con l’inizio della Serie A anticipato al 13 agosto, causa Mondiali in Qatar a novembre e dicembre, anche i ritiri precampionato delle varie squadre sono stati anticipati. Ilandrà aFolgarida, in Trentino, dall’8 al 19 luglio, mentre la seconda tappa è prevista a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto.Intanto, è stataladeldiFolgarida: ilaffronterà l’Anaune allo Stadio Carciato diFolgarida. La partita contro la squadra che ha disputato il Campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige è prevista per ...

