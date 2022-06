Ospina dice addio al Napoli: accettata l’offerta di un’altra squadra! (Di domenica 26 giugno 2022) Da diverso tempo si parlava del rinnovo di David Ospina con il Napoli, nella giornata di oggi è arrivata la conferma: il colombiano non rimarrà con i partenopei. Ospina lascerà dunque il Napoli dopo 4 anni e il portiere ha già un accordo con un’altra squadra. Secondo quanto riportato da Rudy Galletti, opinionista a Sportitalia, Ospina diventerà un nuovo giocatore dell’Al Nasr in Arabia Saudita. Ospina Napoli Al Nasr Strada spianata quindi per Alex Meret, che dopo il rinnovo di contratto prenderà il controllo della porta del Napoli. Andrea Mariotti Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Da diverso tempo si parlava del rinnovo di Davidcon il, nella giornata di oggi è arrivata la conferma: il colombiano non rimarrà con i partenopei.lascerà dunque ildopo 4 anni e il portiere ha già un accordo consquadra. Secondo quanto riportato da Rudy Galletti, opinionista a Sportitalia,diventerà un nuovo giocatore dell’Al Nasr in Arabia Saudita.Al Nasr Strada spianata quindi per Alex Meret, che dopo il rinnovo di contratto prenderà il controllo della porta del. Andrea Mariotti

Pubblicità

MarioIlliano3 : @bruttapas Mia moglie ogni tanto mi dice… “ ma c tien?” Che gli devo dire, che sto sperando che rinnovi qualcuno (O… - infoitsport : 'Vengo al Napoli', Sirigu dice sì agli azzurri. Ora resta da sciogliere il nodo Ospina - Pasqual01350178 : @angianna78 @enzogoku69 Ad oggi Out ospina insigne mertens ( se rinnovano poi ne parliamo) In krava oliveira Qu… - lucarielllo : @enzogoku69 @Michele70025930 È quello che penso anche io. Non vedo assolutamente chiusa la questione Ospina come si… - Chiariello_CS : RT @IgnazioGrazioso: @Chiariello_CS Direttore, ma davvero ci sono poi in giro tutti sti portieri capaci di farlo? Secondo me per esempio di… -