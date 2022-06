MotoGP, Marco Bezzecchi 2° ad Assen: primo podio da rookie, pilota in rapida ascesa nelle gerarchie Ducati (Di domenica 26 giugno 2022) Tra i temi forti proposti dalla gara odierna di MotoGP c’è anche la strepitosa prestazione di Marco Bezzecchi, che rischia di passare in secondo piano. D’altronde il trionfo di Francesco Bagnaia, capace di riportare la Ducati al successo ad Assen dopo 14 anni, la caduta di Fabio Quartararo, tornato a sbagliare dopo tempo immemore, e la sensazionale rimonta di Aleix Espargarò, autore peraltro di un sorpasso da urlo negli ultimi 200 metri, sono tutti argomenti da riflettori della ribalta. Proprio per questo è giusto puntarne uno anche sul ventitreenne riminese, perché quanto realizzato oggi merita un approfondimento. Bezzecchi ha azzardato la mescola soft al posteriore. Senza dubbio un gran rischio, che però ha pagato. Il fatto di correre sotto un cielo coperto e con temperature basse ha ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Tra i temi forti proposti dalla gara odierna dic’è anche la strepitosa prestazione di, che rischia di passare in secondo piano. D’altronde il trionfo di Francesco Bagnaia, capace di riportare laal successo addopo 14 anni, la caduta di Fabio Quartararo, tornato a sbagliare dopo tempo immemore, e la sensazionale rimonta di Aleix Espargarò, autore peraltro di un sorpasso da urlo negli ultimi 200 metri, sono tutti argomenti da riflettori della ribalta. Proprio per questo è giusto puntarne uno anche sul ventitreenne riminese, perché quanto realizzato oggi merita un approfondimento.ha azzardato la mescola soft al posteriore. Senza dubbio un gran rischio, che però ha pagato. Il fatto di correre sotto un cielo coperto e con temperature basse ha ...

