“L’ha presa solo in giro!”: Carmen Di Pietro affonda il colpo, un piede nella vittoria (Di domenica 26 giugno 2022) Carmen Di Pietro è la probabile vincitrice dell’Isola dei Famosi e ha appena affondato l’ultimo colpo per assicurarsi la vittoria. Carmen Di Pietro (Mediasetplay screenshot)Carmen di Pietro sta vivendo il suo ultimo giorno in Honduras prima dell’ultima puntata in diretta del reality su Canale 5. Vediamo insieme che cosa ha combinato nelle ultime ore. Carmen Di Pietro è stata una protagonista assoluta dell’Isola dei Famosi e ha stretto diversi legami d’amicizia. Si è distinta per il suo vocabolario personalizzato e per la sua fame ininterrotta già dal primo giorno. Durante gli scontri ha saputo sempre dire la sua e imporsi, senza sottomettersi mai al giudizio degli altri. Nei primi tempi la Di ... Leggi su specialmag (Di domenica 26 giugno 2022)Diè la probabile vincitrice dell’Isola dei Famosi e ha appenato l’ultimoper assicurarsi laDi(Mediasetplay screenshot)dista vivendo il suo ultimo giorno in Honduras prima dell’ultima puntata in diretta del reality su Canale 5. Vediamo insieme che cosa ha combinato nelle ultime ore.Diè stata una protagonista assoluta dell’Isola dei Famosi e ha stretto diversi legami d’amicizia. Si è distinta per il suo vocabolario personalizzato e per la sua fame ininterrotta già dal primo giorno. Durante gli scontri ha saputo sempre dire la sua e imporsi, senza sottomettersi mai al giudizio degli altri. Nei primi tempi la Di ...

Pubblicità

Anghel11661485 : @settecoppeotto Guarda i manini li facevano tutti poi moggi sicuramente era dominante ed infatti l'ha presa in culo… - lacittanews : Quello che le immagini non hanno mostrato del salvataggio della sincronetta americana Anita Alvarez: la procedura a… - ReboAlexa : 2018: “Occorre riconoscere che l’Occidente ha sbagliato con Putin, non devi umiliare lo sconfitto: ma come gli è ve… - Marylu91877716 : @ilariaB18475951 Amò .. come chi è coffee ..oh signore ma te nn sai nulla ???? si son adottate du mucche ..arnica x B… - 1DMarty_me : RT @Bho98496481: Il 26 storia con l’arrosticino il 28 compleanno di lui L stava da braci e nel mentre lui videochiamata con giucas e Jess p… -