Inflazione Ue: Lagarde, Bce interverrà contro livello troppo alto (Di domenica 26 giugno 2022) Lagarde ha illustrato ai leader europei i passi annunciati nelle ultime settimane per la normalizzazione della politica monetaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022)ha illustrato ai leader europei i passi annunciati nelle ultime settimane per la normalizzazione della politica monetaria L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

classcnbc : +++#Lagarde (#BCE) in audizione al Parlamento Europeo: nostre proiezioni sull'#inflazione erano fuori obiettivo per… - FirenzePost : Inflazione Ue: Lagarde, Bce interverrà contro livello troppo alto - NicKiappa : RT @dv_htdcanbf: @v2Dark D’altra parte Lagarde l’altro giorno diceva che non hanno considerato l’energia nelle loro previsioni sulla inflaz… - npaoser : RT @dv_htdcanbf: @v2Dark D’altra parte Lagarde l’altro giorno diceva che non hanno considerato l’energia nelle loro previsioni sulla inflaz… - dv_htdcanbf : @v2Dark D’altra parte Lagarde l’altro giorno diceva che non hanno considerato l’energia nelle loro previsioni sulla… -