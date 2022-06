Il suicidio del centrodestra nel deserto della partecipazione

(Di domenica 26 giugno 2022) Prudenza a considerarlo un test nazionale. È una vittoria politica del Pd (sopratutto per altrui demeriti) ma non un plebiscito sociale. Le politiche saranno un’altra cosa

Prudenza a considerarlo un test nazionale. È una vittoria politica del Pd (sopratutto per altrui demeriti) ma non un plebiscito sociale. Le politiche saranno ...Il candidato civico sostenuto dal centrosinistra trionfa al ballottaggio contro il meloniano Sboarina. Cronaca di un progetto politico nuovo. E di un suicidio annunciato (nonostante le battute di Gior ...