Il delitto perfetto | il patto scellerato per un omicidio

(Di domenica 26 giugno 2022) ILIris ore 18.45 Con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1998, Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA Un magnate che le speculazioni hanno portato vicino al fallimento, scopre che la giovane e ricca moglie lo tradisce con un fascinoso artista. Fascinoso e privo di scrupoli. Il riccone lo capisce presto e gli propone ildiabolico. Se gli uccide la consorte, faranno a metà dell'eredità. Proposta accettata . La moglie però scampa e il mancato uxoricida si trova ricattato dal complice. Allora decide di uccidere lo scomodo alleato. DA VEDERE PERCHE' Perchè se il bersaglio principale è mancato (rifare un classico di Hitchcock con un regista d'azione come Davis) Douglas (anche produttore) non manca l'occasione di costruirsi un personaggio di mascalzone ...

Pubblicità

GiuseppeCuozz16 : @NetflixIT Sense8, Le regole del delitto perfetto, Stranger things, Peaky Blinders - LinkaTv : E' iniziato Delitto perfetto su #iris Clicca qui per classifica tweet: - vegliach : @LoPsihologo Le regole del delitto perfetto - MariagiusyCire1 : @NetflixIT Bold type, Vampire Diaries, Riverdale, Le regole del delitto perfetto. - Stasera_in_TV : IRIS: (23:28) Delitto Perfetto (Film) #StaseraInTV 25/06/2022 #SecondaSerata @social_mediaset #IRIS -

PadovaOggi

IT 22:17 - IL PRESIDENTE - UNA STORIA D'AMORE - 2 PARTE 23:10 - SCOOP - 1 PARTE Iris 18:47 -21:00 - ORE 10: CALMA PIATTA 23:08 - RITRATTO DI SIGNORA 01:02 - HANSEL E GRETEL 02:31 - ...IT 22:17 - SCOOP - 2 PARTE 23:10 - ASTERIX ALLE OLIMPIADI - 1 PARTE Iris 18:35 - IL DISCORSO DEL RE 21:00 - I TRE GIORNI DEL CONDOR 23:28 -01:37 - THE KILLING JAR - SITUAZIONE ... "Delitto perfetto", spettacolo teatrale a Padova L’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre Martina Patti a Catania, si sarebbe compiuto in poco più di un’ora dopo che la ...Udienza 17 / Il delitto del 1987 resta irrisolto: il 21enne fu rapito e trovato morto dopo dieci giorni. La sentenza dopo appena un’ora di camera di consiglio L’omicidio di Pier Paolo Minguzzi è in at ...