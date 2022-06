Il caldo aumenterà su gran parte dell' Italia 

Leggi su agi

(Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Un campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile su'Italia. Temperature in aumento in numerose regioni. Correnti umide sud-occidentali debolmente instabili interessano, informa il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronauticale, regioni settentrionali con isolati fenomeni sui monti e, quelle centrali, favorendo la formazione di nuvolosità medio-alta. NORD: Per oggi si prevede al Nord cielo sereno o poco nuvoloso sin dalle prime ore del mattino sue regioni. Nel corsoa giornata transiterà nuvolosità medio-alta in particolare lungo le pianure; su Val d'aosta e Piemonte, a ridosso dei settori alpini e prealpini, nuvolosita' in aumento con sviluppo di nubi cumuliformi, accompagnato da deboli rovesci ...