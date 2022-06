“Guida di Van Richten a Ravenloft”: il manuale d’ambientazione per D&D 5e è ora disponibile in italiano (Di domenica 26 giugno 2022) A distanza di poco più di un anno dalla sua uscita ufficiale, la “Guida di Van Richten a Ravenloft” arriva anche in lingua italiana. Questo manuale d’ambientazione a tema horror per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons è già disponibile all’acquisto, sia dai rivenditori locali che online. Si tratta del secondo modulo tradotto dei sei totali previsti per quest’anno, tutti già annunciati dalla Wizards of the Coast nel proprio piano di localizzazioni europee presentato durante il D&D Direct d’Aprile. Dopo una versione corretta ed aggiornata ai nuovi standard di traduzione della “Guida Omnicomprensiva di Xanathar“, ora è la volta di un manuale mai tradotto prima. Tantissimi Dungeon Master e giocatori italiani potranno così trovare riparo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) A distanza di poco più di un anno dalla sua uscita ufficiale, la “di Van” arriva anche in lingua italiana. Questoa tema horror per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons è giàall’acquisto, sia dai rivenditori locali che online. Si tratta del secondo modulo tradotto dei sei totali previsti per quest’anno, tutti già annunciati dalla Wizards of the Coast nel proprio piano di localizzazioni europee presentato durante il D&D Direct d’Aprile. Dopo una versione corretta ed aggiornata ai nuovi standard di traduzione della “Omnicomprensiva di Xanathar“, ora è la volta di unmai tradotto prima. Tantissimi Dungeon Master e giocatori italiani potranno così trovare riparo ...

