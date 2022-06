Gf Vip 5 | Francesco Oppini svela perché aveva detto di ‘no’ a Temptation Island E a proposito della presunta nuova fidanzata…

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 giugno 2022)è stato ospite di Non Succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli. L’ex gieffino ha commentato l’edizione che sta per concludersi de l’Isola dei famosi, rivelando anche il suo preferito: Ho visto che è stata prolungata questa edizione. Diciamo che non è facile, credo sia molto provante fisicamente ed è il motivo per cui ho rifiutato più volte. Posso dirti che ho valutato bene il fratello di Guendalina, mi è sembrato un tipo molto simpatico. È un personaggio genuino, dà colore al programma. Se mi chiedessi chi è il mio preferito direi lui, anche se ho seguito molto poco il programma. Poi, io ho già fatto un reality, mi sembra però che ci sia sempre un ciclo di personaggi, come se fosse diventato un mestiere partecipare a tutti i reality. Carmen Di Pietro mi fa anche simpatia, con il figlio mi sembrava molto ...