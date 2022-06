Due minori aggrediti a Portici: indagano i Carabinieri (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue minori rispettivamente di 15 e 16 anni sono stati aggrediti per motivi in corso di accertamento ieri sera verso le 22.00 a Portici (Napoli). I Carabinieri della locale stazione sono giunti nell’ area del Porto del Granatello dove era stata segnalata una rissa tra giovanissimi e sul posto, hanno trovato due minori. Da una prima ricostruzione, sembra che i due siano stati aggrediti, per motivi da chiarire, da alcuni coetanei che poi si sono allontanati. Dopo qualche minuto è intervenuto anche personale del 118. I ragazzi hanno rifiutato il ricovero e sono stati affidati ai rispettivi genitori. Al momento si indaga per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuerispettivamente di 15 e 16 anni sono statiper motivi in corso di accertamento ieri sera verso le 22.00 a(Napoli). Idella locale stazione sono giunti nell’ area del Porto del Granatello dove era stata segnalata una rissa tra giovanissimi e sul posto, hanno trovato due. Da una prima ricostruzione, sembra che i due siano stati, per motivi da chiarire, da alcuni coetanei che poi si sono allontanati. Dopo qualche minuto è intervenuto anche personale del 118. I ragazzi hanno rifiutato il ricovero e sono stati affidati ai rispettivi genitori. Al momento si indaga per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

