Djuric | addio al veleno | «Visioni differenti»

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 26 giugno 2022) SALERNO –di Milan?(nella foto). Ed è unalquello del bosniaco che nel motivare con una lettera indirizzata ai tifosi la sua separazione alla maglia granata dopo quattro stagioni chiama in causa la società di?Danilo Iervolino ed i progetti futuri che non collimavano con i suoi. Da qui la separazione. Ecco la lettera pubblicata ieri sera dasul proprio profilo social: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata, ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece -ha sottolineato il bosniaco- molto semplicemente le cose si fanno in due e quando ledel presente e del futuro sono ...