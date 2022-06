Covid oggi Toscana | 2 759 contagi | bollettino 26 giugno

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.759 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore mentre i ricoverati sono 349 (29 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in più).sono stati eseguiti 1.676 tamponi molecolari e 9.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24% è risultato positivo. Sono invece 3.775 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono42.512, +2,7% rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono invece 299 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono ad34.440 , ovvero 823 in più di ieri, di cui 34.274 ( +818 ) in isolamento , 166 ( +5 ) assistiti in ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 349 (29 in più rispetto a ieri, più 9,1%), 12 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 9,1%). Le ... Covid, news. Iss: reinfezioni all'8,4%. Resta l'isolamento per i positivi. LIVE Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati poco meno di 200 test e tamponi positivi al Coronavirus, non ci sono nuovi decessi tra i residenti PISTOIA — Sono 196 i test e tamponi positivi tracciati nella ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3219739 (+4.132). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 409685 (+1.123) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...