Cile-Venezuela sospesa per invasione di un cane. Il video (Di domenica 26 giugno 2022) Un episodio divertente si è verificato durante una partita di calcio tra le squadre femminili di Cile e Venezuela. cane in campo e match sospeso e poi ripreso dopo che l'animale è uscito Leggi su itasportpress (Di domenica 26 giugno 2022) Un episodio divertente si è verificato durante una partita di calcio tra le squadre femminili diin campo e match sospeso e poi ripreso dopo che l'animale è uscito

Pubblicità

SimOnTheRoad3 : @GianandreaGaian Prima bisognerebbe spiegaje che Cile e Venezuela non sono sinonimi. C'è tanto lavoro da fare, I suppose. - antoniogolfari : #M5S #dimaio #distefano Ministro degli Esteri che confonde Cile e Venezuela con sottosegretario agli Esteri che con… - superbely : @ninabecks1 Abbiamo parlamentari e ministri che confondono il Cile col Venezuela,che non conoscono i confini delle… - MacondoTreccani : Il 4 settembre in Cile si vota per l'approvazione della nuova costituzione che dovrebbe sostituire quella elaborata… - garyermini : In latino america il socialismo ha fatto più danni di una guerra.... I problemi della Colombia sono tutt'altro che… -