Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2022: nella canadese maschile settimo Raffaello Ivaldi (Di domenica 26 giugno 2022) La stagione internazionale 2022 della Canoa slalom prosegue, dopo gli Europei senior, con la terza tappa della Coppa del Mondo, in corso a Lubiana – Tacen, in Slovenia: nella canadese vittorie di Mallory Franklin (Gran Bretagna) ed Alexander Slafkovsky (Slovacchia), con Raffaello Ivaldi settimo. nella canadese maschile l’unico azzurro ad aver superato la semifinale, Raffaello Ivaldi, si classifica 7° in 91.81 (2 penalità), a 5.54 dallo slovacco Alexander Slafkovsky, vittorioso in 86.27 (percorso netto), con 0.17 sullo sloveno Luka Bozic, secondo in 86.44 (2 penalità), e 0.56 sull’altro sloveno Benjamin Savsek, terzo in 86.83 (2 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) La stagione internazionaledellaprosegue, dopo gli Europei senior, con la terza tappa delladel, in corso a Lubiana – Tacen, in Slovenia:vittorie di Mallory Franklin (Gran Bretagna) ed Alexander Slafkovsky (Slovacchia), conl’unico azzurro ad aver superato la semifinale,, si classifica 7° in 91.81 (2 penalità), a 5.54 dallo slovacco Alexander Slafkovsky, vittorioso in 86.27 (percorso netto), con 0.17 sullo sloveno Luka Bozic, secondo in 86.44 (2 penalità), e 0.56 sull’altro sloveno Benjamin Savsek, terzo in 86.83 (2 ...

