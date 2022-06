Calciomercato Roma, per la difesa piace un centrale della Bundesliga (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo nome sarebbe apparso sul taccuino della dirigenza della Roma per rinforzare la difesa: si tratta di un centrale in forza ad un club della Bundesliga. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La vittoria della Conference League ha dato un’iniezione di entusiasmo in casa Roma. Ora si lavora per far bene Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo nome sarebbe apparso sul taccuinodirigenzaper rinforzare la: si tratta di unin forza ad un club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La vittoriaConference League ha dato un’iniezione di entusiasmo in casa. Ora si lavora per far bene Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Tasse ridotte e taglio all’ingaggio: Roma, ecco le chiavi per prendere CR7 - DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - TUTTOJUVE_COM : Sky - Nessun ultimatum della Juventus a Di Maria, ma i bianconeri non aspetteranno in eterno. La Roma per Zaniolo v… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Almaviva, dalla fascia di Totti allo scudetto Under 16: la Roma si gode un papabile erede: Battendo il Milan, la Roma… -