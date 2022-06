Ballottaggi | affluenza in calo rispetto al primo turno Chiusi i seggi nei 65 comuni al voto | al via lo spoglio – La diretta

(Di domenica 26 giugno 2022)per idelle elezioni amministrative. Alle 23 è iniziato lodelle schede che decreterà l’elezione dei sindaci di 65italiani. Tra gli “osservati speciali” ci sono le città di Verona, Catanzaro e Parma, dove si giocano le sfide che potrebbero influenzare gli equilibri e il peso all’interno delle coalizioni in vista delle Elezioni politiche del 2023.al, l’alle è risultata in netto. Secondo i dati diffusi dal Viminale infatti, alle 19 l’si attestava al 29,44 per cento, contro il 38,46 per cento del. L’alle ore 19 Di seguito i dati dell’...

lorepregliasco : Nei capoluoghi, tolta Verona, l'affluenza al ballottaggio è intorno al 40%: Parma 39, Alessandria 37, Barletta 44,… - you_trend : ?? #Ballottaggi, affluenza ore 12 a #Verona: 17,3% (uguale al 1° turno) #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? #Ballottaggi, affluenza ore 12 a #Lucca: 15,1% (14,6% al 1° turno) #MaratonaYouTrend - ArmandoCapone : RT @GiuseppePalma78: Ha vinto nettamente il centrosinistra. Affluenza intorno al 45%. La più bassa di sempre. Se sostieni tutto quello che… - lellinara : RT @GiuseppePalma78: Ha vinto nettamente il centrosinistra. Affluenza intorno al 45%. La più bassa di sempre. Se sostieni tutto quello che… -

...(sostenuto da Lega e FdI) l'unica a "tenere" in parte il calo delle affluenze ainei 59 ... si sono tenuti lontani dalle urne: il dato definitivo del Viminale dell'alle ore 19 è ......(sostenuto da Lega e FdI) l'unica a 'tenere' in parte il calo delle affluenze ainei 59 ... si sono tenuti lontani dalle urne: il dato definitivo del Viminale dell'alle ore 19 è ...ROMA, 26 GIU - Il dato definitivo dell'affluenza alle ore 19 per il voto dei 59 comuni al ballottaggio seguiti dal sito del Viminale (mancano quelli delle regioni a statuto speciale), è del 29,44%, in ...Chiara Frontini in vantaggio su Alessandra Troncarelli. Questa la situazione ufficiosa dello scrutinio per il ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco di Viterbo.