Alice Campello e Morata | ‘baby 4 is coming’ | l’annuncio della coppia

(Di domenica 26 giugno 2022)è di nuovo incinta, la splendida moe il marito Alvaroaspettano il loro quarto figlio,sui social La notizia era nell’aria già da un po’ ma i diretti interessati non avevano ancora rotto il silenzio. Nelle scorse ore però sono stati proprioe Alvaroa confermare di essere in attesa del loro quarto figlio. La famiglia si allarga ancora e loro sono al settimo cielo. Per condividere l’immensa gioia con tutti coloro che li seguono e li amano hanno scelto di pubblicare un dolcissimo post sui loro profili Instagram. Dal loro amore sono nati Edoardo e i gemellini Leonardo e Alessandro, questa volta sarà una femminuccia? Probabilmente lase lo augura! Alvaro ...

... fidanzate e bambini, che diventeranno presto quattro in casa Morata come annunciato sui social dall'attaccante spagnolo e dalla sua dolce metàLUKAKU È GIA' IN ITALIA: VACANZE IN ...Ascolta questo articolo La coppia composta dalla mestrina A licee dall'attaccante spagnolo Alvaro Morata è in dolce attesa del quarto figlio . I due hanno ... Da pocoe Alvaro hanno ...Quarto figlio in arrivo per la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, che hanno quasi quattro anni, ed Edoardo di due anni, l’influencer ha annunciato ...Sono in attesa del quarto figlio la bella influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata. La coppia, dopo tre maschietti, spera che stavolta sia una femminuccia.