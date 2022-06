Aborto, il più fragile dei diritti che riguarda tutti noi | Paolo Giordano (Di domenica 26 giugno 2022) Sono nato e cresciuto in un momento in cui il diritto all’Aborto era un pilastro, e la sua messa in discussione un tabù. Oggi però la corrente spinge in senso opposto. E anche qui - non solo negli Usa - non possiamo sentirci al sicuro Leggi su corriere (Di domenica 26 giugno 2022) Sono nato e cresciuto in un momento in cui il diritto all’era un pilastro, e la sua messa in discussione un tabù. Oggi però la corrente spinge in senso opposto. E anche qui - non solo negli Usa - non possiamo sentirci al sicuro

