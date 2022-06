Wimbledon, le quote dei bookmakers per le scommesse: Djokovic e Berrettini in prima fila, Sinner snobbato (Di sabato 25 giugno 2022) Si avvicina Wimbledon, ed è anche il momento di scoprire cosa pensano gli scommettitori di cosa potrà accadere ai Championships in termini di vittoria finale. Il terzo Slam dell’anno va avanti, immune a qualsiasi cosa: niente, nemmeno ATP e WTA che hanno tolto i punti in virtù delle sanzioni britanniche a russi e bielorussi, ha potuto fermare l’afflusso dei tennisti in grado di partecipare all’AELTC. Il favorito principale è Novak Djokovic, e non è soltanto un parere di Agipro e SNAI. La quota a 1.85 rispecchia lo status del serbo di giocatore in grado di piazzare il quarto successo consecutivo ai Championships; l’ultimo prima di lui a vincere sul Centre Court è stato Roger Federer nel 2017. L’attuale numero 3 del mondo è seguito da Matteo Berrettini, che non ha ancora perso un match sull’erba nel 2022 e che viene ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Si avvicina, ed è anche il momento di scoprire cosa pensano gli scommettitori di cosa potrà accadere ai Championships in termini di vittoria finale. Il terzo Slam dell’anno va avanti, immune a qualsiasi cosa: niente, nemmeno ATP e WTA che hanno tolto i punti in virtù delle sanzioni britanniche a russi e bielorussi, ha potuto fermare l’afflusso dei tennisti in grado di partecipare all’AELTC. Il favorito principale è Novak, e non è soltanto un parere di Agipro e SNAI. La quota a 1.85 rispecchia lo status del serbo di giocatore in grado di piazzare il quarto successo consecutivo ai Championships; l’ultimodi lui a vincere sul Centre Court è stato Roger Federer nel 2017. L’attuale numero 3 del mondo è seguito da Matteo, che non ha ancora perso un match sull’erba nel 2022 e che viene ...

