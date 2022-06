Viaggio nella giungla delle sigle dei partiti politici: da Alt a Ipf, da Az a Pcl (Di sabato 25 giugno 2022) L'ultimo arrivato è Ipf, cioè 'Insieme per il Futuro', il nome dei nuovi gruppi parlamentari guidati da Luigi Di Maio. Qualche deputato che ha aderito al progetto preferirebbe Ipif, ma quattro lettere sembrano troppe per un acronimo. La giungla s'infittisce: Ala, Iv, Cal, Pcl, Idea, Az, CI, Ev, Mdp, CD, +E, Si, FdI, CpE, Fn, CpI, Alt. Alt davvero, perché nel mondo politico - parolaio per definizione - la confusione regna sovrana, anche se "le sigle ormai si usano meno rispetto al passato, quando si somigliavano tutte per via di quella P che stava per 'partito'. Era la Prima Repubblica e una lettera poteva fare molta differenza: Pci, Psi, Pri erano simili soltanto foneticamente. Adesso, invece, gli acronimi sono diversi ma la sostanza politica spesso è molto simile o difficile da afferrare", spiega all'AGI il costituzionalista Gabriele Maestri, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 giugno 2022) L'ultimo arrivato è Ipf, cioè 'Insieme per il Futuro', il nome dei nuovi gruppi parlamentari guidati da Luigi Di Maio. Qualche deputato che ha aderito al progetto preferirebbe Ipif, ma quattro lettere sembrano troppe per un acronimo. Las'infittisce: Ala, Iv, Cal, Pcl, Idea, Az, CI, Ev, Mdp, CD, +E, Si, FdI, CpE, Fn, CpI, Alt. Alt davvero, perché nel mondo politico - parolaio per definizione - la confusione regna sovrana, anche se "leormai si usano meno rispetto al passato, quando si somigliavano tutte per via di quella P che stava per 'partito'. Era la Prima Repubblica e una lettera poteva fare molta differenza: Pci, Psi, Pri erano simili soltanto foneticamente. Adesso, invece, gli acronimi sono diversi ma la sostanza politica spesso è molto simile o difficile da afferrare", spiega all'AGI il costituzionalista Gabriele Maestri, ...

