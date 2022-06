Usa: Biden e la Fed corrono ai ripari. Ma l’inflazione è opera loro (Di sabato 25 giugno 2022) Sia il presidente degli Usa Joe Biden che il presidente della Federal Reserve (Fed, la banca centrale americana) Jerome Powell stanno correndo ai ripari per la crisi economica, l’uno tagliando le tasse sul carburante (ma solo per l’estate) e l’altro alzando i tassi di interesse. In entrambi i casi, si tratta di misure volte a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 25 giugno 2022) Sia il presidente degli Usa Joeche il presidente della Federal Reserve (Fed, la banca centrale americana) Jerome Powell stanno correndo aiper la crisi economica, l’uno tagliando le tasse sul carburante (ma solo per l’estate) e l’altro alzando i tassi di interesse. In entrambi i casi, si tratta di misure volte a InsideOver.

