Ultime Notizie – Assoluti atletica Rieti | Jacobs vince 100 metri in 10?12

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai campionati Assoluti di Rieti. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4×100, si è imposto in 10?12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10?16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10?24. In batteria Jacobs aveva corso in 10"17 precedendo Tortu (10?26).

