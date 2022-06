Stefano De Martino | Uno Show Tutto Nuovo In Prima Serata!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 25 giugno 2022) La Rai ha deciso di puntare suDeanche nella prossima stagione Tv. Pare infatti che al conduttore napoletano verrà affidato unprogramma che dovrebbe andare in onda inserata su Rai 2 a partire da settembre. Ma non sarà l’unico programma in cui sarà impegnato l’ex ballerino di Amici. Ecco tutti gli aggiornamenti sul nostro! Unoinserata perDeMomento d’oro perDe, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello professionale. Il conduttore napoletano infatti, nella prossima stagione televisiva, sarà alla guida di ben quattro programmi. La Rai ha tutte le ...