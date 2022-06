Se ne va Rugani e la Juve si fionda su un difensore in cerca di rilancio (Di sabato 25 giugno 2022) La speranza della Juve è quella di poter sostituire nel miglior modo possibile Daniele Rugani con un’alternativa che possa essere forte. Se c’è un giocatore che sicuramente ha deluso le aspettative alla Juventus quello è stato Daniele Rugani, un giocatore che era arrivato con grandissime ambizioni e che avrebbe dovuto diventare la futura colonna della difesa bianconera, ma purtroppo il suo rendimento è stato decisamente molto negativo, per questo motivo in estate si cercherà in tutti i modi di trovare una sistemazione per poterlo piazzare in maniera definitiva, con la speranza di Madama che è quella di arrivare a un giocatore estremamente interessante che però sta faticando in una grande squadra. LaPresseMassimiliano Allegri aveva parlato in maniera molto chiara nel primo periodo di Daniele Rugani ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 giugno 2022) La speranza dellaè quella di poter sostituire nel miglior modo possibile Danielecon un’alternativa che possa essere forte. Se c’è un giocatore che sicuramente ha deluso le aspettative allantus quello è stato Daniele, un giocatore che era arrivato con grandissime ambizioni e che avrebbe dovuto diventare la futura colonna della difesa bianconera, ma purtroppo il suo rendimento è stato decisamente molto negativo, per questo motivo in estate si cercherà in tutti i modi di trovare una sistemazione per poterlo piazzare in maniera definitiva, con la speranza di Madama che è quella di arrivare a un giocatore estremamente interessante che però sta faticando in una grande squadra. LaPresseMassimiliano Allegri aveva parlato in maniera molto chiara nel primo periodo di Daniele...

Freddyascott : La juve rimane invece con bonucci rugani e gatti - FrancescoDiVir3 : La juve passa da De Ligt-Chiellini a Bonucci-Rugani... c'è ancora chi pensa che lotti per lo scudetto... - MKollandra : La Superlega e la grandissima quanto illuminata proprietà Juve! Ancora Rugani rinnovo a De Sciglio e 2 mesi a pende… - Zei_00 : @ForzaJuveEN @tuttosport Che la Juve riparta da Rugani - giacav_ : @Pasky973 Giusto per, ma chi è migliorato / diventato più forte in questi ultimi 4 anni? Stiamo a fare la pulci a u… -