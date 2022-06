Oms, vaiolo scimmie non è per ora emergenza sanitaria (Di sabato 25 giugno 2022) Il vaiolo delle scimmie non è per il momento da considerare un'emergenza sanitaria: lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La dichiarazione è stata affidata allo stesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Ildellenon è per il momento da considerare un': lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La dichiarazione è stata affidata allo stesso ...

Pubblicità

Adnkronos : Vaiolo scimmie, Oms verso dichiarazione di emergenza internazionale - iconanews : Oms, vaiolo scimmie non è per ora emergenza sanitaria - zazoomblog : Ultime Notizie – Vaiolo Scimmie Oms: non è emergenza sanitaria - #Ultime #Notizie #Vaiolo #Scimmie - caretto57 : @ProfMBassetti Ma il bonifico ti è stato fatto dall'OMS e segui l'ipotetica sua decisione di dichiarare il vaiolo come epidemia? - StraNotizie : Vaiolo Scimmie, Oms: non è emergenza sanitaria -