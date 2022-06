Napoli, Calciomercato.com: “Osimhen sempre più vicino alla permanenza: i dettagli” (Di sabato 25 giugno 2022) Napoli Osimhen – Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono due fattori che spingono Victor Osimhen verso la permanenza al Napoli. Il primo riguarda le notizie in casa Arsenal: i ‘Gunners’ che hanno raggiunto l’accordo con il Manchester City per Gabriel Jesus. Inoltre l’Arsenal è anche alla ricerca di Raphinha del Leeds sull’esterno. L’altro fattore è il tempo. Naturalmente per il Napoli nessun calciatore è incedibile ed alla giusta cifra tutti possono considerarsi sul mercato. Il patron azzurro per il nigeriano chiede una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Oltre all’Arsenal anche il Newcastle ha messo gli occhi sul nigeriano ma, in questo momento, i ‘Magpies‘ sono concentrati sull’affare Botman per una cifra intorno ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da.com, ci sono due fattori che spingono Victorverso laal. Il primo riguarda le notizie in casa Arsenal: i ‘Gunners’ che hanno raggiunto l’accordo con il Manchester City per Gabriel Jesus. Inoltre l’Arsenal è anchericerca di Raphinha del Leeds sull’esterno. L’altro fattore è il tempo. Naturalmente per ilnessun calciatore è incedibile edgiusta cifra tutti possono considerarsi sul mercato. Il patron azzurro per il nigeriano chiede una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Oltre all’Arsenal anche il Newcastle ha messo gli occhi sul nigeriano ma, in questo momento, i ‘Magpies‘ sono concentrati sull’affare Botman per una cifra intorno ...

