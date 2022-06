Modena, si tuffa nel torrente e muore davanti agli amici: aveva 22 anni (Di sabato 25 giugno 2022) Un ragazzo di 22 anni è morto, nel Modenese , mentre faceva il bagno con un gruppo di amici nel torrente Scoltenna al Ponte d'Olina, nel Comune di Pavullo nel Frignano. Il giovane, residente a ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Un ragazzo di 22è morto, nel Modenese , mentre faceva il bagno con un gruppo dinelScoltenna al Ponte d'Olina, nel Comune di Pavullo nel Frignano. Il giovane, residente a ...

