Milan Under-15, Bertuzzo: “Scudetto meritato, soddisfazione per i ragazzi” (Di sabato 25 giugno 2022) L'Under-15 del Milan si è laureata ieri Campione d’Italia battendo la Fiorentina. Le parole del tecnico rossonero Roberto Bertuzzo Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) L'-15 delsi è laureata ieri Campione d’Italia battendo la Fiorentina. Le parole del tecnico rossonero Roberto

Pubblicità

SkySport : #Milan, un altro scudetto: l'Under 15 batte la Fiorentina e vince il campionato #SkySport - SkySport : Milan, il futuro è di Camarda: chi è il bomber dello scudetto Under 15 #SkySport #Milan #Under15 #Camarda - ColeCat92 : RT @theMilanZone_: ?? Paolo #Maldini commenta così il #Milan under 15 campione d’Italia - herbertharriola : RT @theMilanZone_: ?? Paolo #Maldini commenta così il #Milan under 15 campione d’Italia - itaninog : RT @theMilanZone_: ?? Paolo #Maldini commenta così il #Milan under 15 campione d’Italia -