Milan, su Castillejo si fa avanti a sorpresa un club di Serie A! (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan continua a ricevere apprezzamenti per Castillejo, lo spagnolo ha risvegliato l'interesse di un club di Serie A. Milan Castillejo SampdoriaIl Milan sembra non avere più molto interesse per Samu Castillejo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX sullo spagnolo avrebbe messo gli occhi la Sampdoria. I blucerchiati ormai sono in buoni rapporti coi rossoneri visto che stanno già trattando per Gabbia, Caldara e Duarte. A fare da concorrente ai genovesi pare ci sia Rino Gattuso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti l'ex tecnico del Napoli starebbe cercando di portare il centrocampista in spagna nel suo nuovo progetto Valencia. Tocca ora al giocatore ...

