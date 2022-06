Marcell Jacobs torna in gara e vince la batteria dei Campionati Italiani in 10.17, battuto Filippo Tortu (Di sabato 25 giugno 2022) Marcell Jacobs ha fatto il suo grandioso ritorno in gara dopo l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a riposo nell’ultimo mese. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è cimentato nelle batterie della sua distanza prediletta ai Campionati Italiani, dove si è imposto con il tempo alto di 10.17 (+ 0,3 m/s di vento a favore). Il velocista lombardo, alla seconda uscita stagionale dopo il Meeting di Savona (9.99 ventoso e 10.04 regolare), non ha destato una grandissima impressione, ma è comprensibile visto che non gareggiava dallo scorso 18 maggio e che si è potuto allenare col contagocce. Marcell Jacobs si è reso protagonista di una partenza un po’ legnosa e macchinosa rispetto ai giorni migliori, poi sul lanciato ha aperto un po’ il gas ma senza strafare. Non ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)ha fatto il suo grandioso ritorno indopo l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a riposo nell’ultimo mese. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è cimentato nelle batterie della sua distanza prediletta ai, dove si è imposto con il tempo alto di 10.17 (+ 0,3 m/s di vento a favore). Il velocista lombardo, alla seconda uscita stagionale dopo il Meeting di Savona (9.99 ventoso e 10.04 regolare), non ha destato una grandissima impressione, ma è comprensibile visto che non gareggiava dallo scorso 18 maggio e che si è potuto allenare col contagocce.si è reso protagonista di una partenza un po’ legnosa e macchinosa rispetto ai giorni migliori, poi sul lanciato ha aperto un po’ il gas ma senza strafare. Non ...

Pubblicità

Rietilife : Marcell Jacobs riparte da 10.17 a Rieti. Filippo Tortu secondo, alle 20.35 la finale per il titolo dei 100 -… - chrdioc : Marcell Jacobs riparte da 10.17 a Rieti. Filippo Tortu secondo, alle 20.35 la finale per il titolo dei 100… - ProDocente : L’impressionante scatto di Marcell Jacobs: il video del suo allenamento - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: ?? ???????????????????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???? Il campione olimpico Marcell Jacobs rientra con 10.17 (+0.3) in batteria #Rieti2… - MiaomiaoCh : RT @atleticaitalia: ?? ???????????????????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???? Il campione olimpico Marcell Jacobs rientra con 10.17 (+0.3) in batteria #Rieti2… -