Insigne sbarca a Toronto: che accoglienza! VIDEO (Di sabato 25 giugno 2022) Lorenzo Insigne è sbarcato a Toronto, l’attaccante ex Napoli giocherà per il club canadese che milita in MLS. Comincia ufficialmente una nuova vita per Insigne che dopo dieci anni in cui ha difeso la maglia azzurra, ora dovrà lottare per i colori del Toronto. Una decisione sofferta ma inevitabile per il talento napoletano che incasserà 11 milioni di euro a stagione al Toronto. Insigne arrivato a Toronto ha ricevuto l’accoglienza di tanti italo-canadesi che lo hanno applaudito e fatto gli auguri, centinaia le persone che si sono messe in attesa dell’aereo Roma-Toronto solo per poter salutare l’ex Napoli. Il giocatore ora dovrà fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni, oltre che mettersi a disposizione del nuovo tecnico. L’esordio di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Lorenzoto a, l’attaccante ex Napoli giocherà per il club canadese che milita in MLS. Comincia ufficialmente una nuova vita perche dopo dieci anni in cui ha difeso la maglia azzurra, ora dovrà lottare per i colori del. Una decisione sofferta ma inevitabile per il talento napoletano che incasserà 11 milioni di euro a stagione alarrivato aha ricevuto l’accoglienza di tanti italo-canadesi che lo hanno applaudito e fatto gli auguri, centinaia le persone che si sono messe in attesa dell’aereo Roma-solo per poter salutare l’ex Napoli. Il giocatore ora dovrà fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni, oltre che mettersi a disposizione del nuovo tecnico. L’esordio di ...

Pubblicità

napolipiucom : Insigne sbarca a Toronto: che accoglienza! VIDEO #Insigne #Toronto #ForzaNapoliSempre - allgoalsnapoli : VIDEO - Insigne sbarca a Toronto: tifosi canadesi già pazzi di Lorenzo #Insigne #TorontoFC - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Insigne sbarca questa notte a Toronto per iniziare la sua nuova avventura. Sarà ricevuto con tutti gli onori dalla comunit… - franser_real : RT @capuanogio: #Insigne sbarca questa notte a Toronto per iniziare la sua nuova avventura. Sarà ricevuto con tutti gli onori dalla comunit… - Rocco19527293 : RT @capuanogio: #Insigne sbarca questa notte a Toronto per iniziare la sua nuova avventura. Sarà ricevuto con tutti gli onori dalla comunit… -