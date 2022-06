Il processo fermo al 'via' da sette anni per fatti del 2007 (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - A quindici anni dai fatti, il processo sulla presunta "banda degli ex pentiti" che ruotava intorno al locale notturno 'Kristal di Perugia, di fatto, non è ancora cominciato. E' incagliato da sette anni al via per tante ragioni, alcune imperscrutabili, che insieme restituiscono una fotografia significativa degli abissi di lentezza in cui può smarrirsi la giustizia. Gli arresti nel 2010 Stando a quanto ricostruito dall'AGI, gli episodi contestati si collocano dal 2007 fino al maggio del 2008 così come descritti nell'ordinanza di custodia cautelare datata 2010 a carico di sette persone tra le quali Salvatore Menzo, ex collaboratore di giustizia, poi condannato in un processo parallelo per l'omicidio di Salvatore Conte, un altro ex pentito, e ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - A quindicidai, ilsulla presunta "banda degli ex pentiti" che ruotava intorno al locale notturno 'Kristal di Perugia, di fatto, non è ancora cominciato. E' incagliato daal via per tante ragioni, alcune imperscrutabili, che insieme restituiscono una fotografia significativa degli abissi di lentezza in cui può smarrirsi la giustizia. Gli arresti nel 2010 Stando a quanto ricostruito dall'AGI, gli episodi contestati si collocano dalfino al maggio del 2008 così come descritti nell'ordinanza di custodia cautelare datata 2010 a carico dipersone tra le quali Salvatore Menzo, ex collaboratore di giustizia, poi condannato in unparallelo per l'omicidio di Salvatore Conte, un altro ex pentito, e ...

Pubblicità

telodogratis : Il processo fermo al ‘via’ da sette anni per fatti del 2007 - sulsitodisimone : Il processo fermo al 'via' da sette anni per fatti del 2007 - ArnonerRaf : RT @Agenzia_Italia: La vicenda restituisce la fotografia degli abissi di lentezza che può raggiungere la giustizia italiana - nhpaolocastelli : RT @Agenzia_Italia: La vicenda restituisce la fotografia degli abissi di lentezza che può raggiungere la giustizia italiana - Agenzia_Italia : La vicenda restituisce la fotografia degli abissi di lentezza che può raggiungere la giustizia italiana -