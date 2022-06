Il Monza ha in pugno Sensi e prenota due colpi spagnoli (Di sabato 25 giugno 2022) Prosegue senza soste la campagna di rafforzamento dei brianzoli neo promossi in Serie A. Dopo le ufficialità di Ranocchia e Cragno, ora il Monza ha in pugno Sensi e messo nel rimiro due profili interessanti di ritorno dalla Liga. Il Monza ha in pugno Sensi: cosa manca per chiudere l’affare? Il centrocampista dell’Inter può diventare il perno del centrocampo del Monza per la prossima stagione. Nell’incontro andato in scena tra i due club la trattativa ha subito l’accelerazione definitiva ed ora manca solo l’ok del giocatore per il trasferimento in prestito. Dopo aver esordito in massima serie con il Sassuolo nel 2016, Sensi si è poi trasferito all’Inter dove ha giocato poche volte a causa dei numerosi infortuni. Dallo scorso gennaio ha militato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 giugno 2022) Prosegue senza soste la campagna di rafforzamento dei brianzoli neo promossi in Serie A. Dopo le ufficialità di Ranocchia e Cragno, ora ilha ine messo nel rimiro due profili interessanti di ritorno dalla Liga. Ilha in: cosa manca per chiudere l’affare? Il centrocampista dell’Inter può diventare il perno del centrocampo delper la prossima stagione. Nell’incontro andato in scena tra i due club la trattativa ha subito l’accelerazione definitiva ed ora manca solo l’ok del giocatore per il trasferimento in prestito. Dopo aver esordito in massima serie con il Sassuolo nel 2016,si è poi trasferito all’Inter dove ha giocato poche volte a causa dei numerosi infortuni. Dallo scorso gennaio ha militato ...

Pubblicità

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Monza, Sensi in pugno. E si avvicinano due colpi spagnoli - Fantacalcio : Calciomercato Monza, Sensi in pugno. E si avvicinano due colpi spagnoli - infoitsport : Dall'Inter al Monza, Galliani ha in pugno il talento nerazzurro: tutti i dettagli - SpazioInter : Dall'Inter a Monza, Galliani ha in pugno il talento nerazzurro: tutti i dettagli - -