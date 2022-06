Giochi del Mediterraneo 2022 | Semeraro | “Voglio vincere e divertirmi”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) “Sicuramente a Orano, fare un bel karate e soprattutto“. Queste le parole dell’azzurra Silviain vista deidel, al via in Algeria nella serata di sabato 25 giugno con la cerimonia di apertura. Appuntamento importante per il karate azzurro, che vuole confermarsi ad altissimo livello dopo le medaglie conquistate all’esordio olimpico lo scorso anno a Tokyo 2020. A guidare la delegazione tricolore allo Stadio Olimpico di Orano sarà proprio il “Gorilla di Avola” Luigi Busà, affiancato nel ruolo di portabandiera da Diana Bacosi (tiro a volo).proverà a confermare la medaglia d’oro vinta nell’ultima edizione deidele arricchire la ...