Festval di Sanremo | Amadeus incassa un altro no | non salirà più sul palco

Leggi su specialmag

(Di sabato 25 giugno 2022) Festival diin salita per il conduttore e direttore artistico: dopo il sì della Ferragni deve fare i conti con un rifiuto Il conduttore(Foto ANSA)Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della nuova edizione del Festival di. Una lunga attesa soprattutto per le scelte di: il conduttore ha rivelato di essere già a lavoro e soprattutto ha confermato che prenderà tutte le decisioni del caso dopo aver ascoltato tutti i brani. Nel mentre ha però già annunciato alcuni colpi di scena: su tutti la presenza di Chiara Ferragni in occasione della prima e dell’ultima puntata. Un vero e proprio colpaccio per il conduttore che però adesso deve fare i conti con una brutta notizia. Per il secondo anno consecutivo suldell’Ariston non ci sarà ...