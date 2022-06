Dybala, l'Inter chiede tempo (Di sabato 25 giugno 2022) L'Inter ha chiesto all'entourage di Paulo Dybala dieci giorni di tempo per trovare la quadra e ingaggiare il classe 1993. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) L'ha chiesto all'entourage di Paulodieci giorni diper trovare la quadra e ingaggiare il classe 1993. Lo riporta...

Pubblicità

FBiasin : “Ma se per caso arrivasse anche #Dybala poi come si fa: chi gioca là davanti?”. #Inter 1999/2000: Ronaldo, Vieri,… - Gazzetta_it : Inter: Marotta a Dybala: più giochi, più guadagni. Sul piatto 6 milioni, ma l'Inter deve vendere - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? DYBALA, L'INTER NON MOLLA Tutte le #notizie ?? - infoitsport : Futuro Dybala, non solo l'Inter si inserisce un'altra italiana - infoitsport : Prima pagina Gazzetta dello Sport: Dybala, l'Inter non molla -