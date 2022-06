Droga a Pomezia | auto piena di hashish e marijuana | arrestato un 24enne - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Il sequestro dei carabinieri di Roma, 25 giugno 2020 " Tre chili di droga e 2mila euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri sull'auto di un 24enne, fermato per un controllo mentre percorreva la via del Mare di Pomezia. Circolava tranquillamente in auto sul Lungomare di Torvaianica, come un qualsiasi ragazzo spensierato in un caldo giorno d'estate. Ma sul sedile posteriore della sua auto nascondeva oltre 3 kg di droga.