Disney | Paramount | Warner e Sony copriranno ai dipendenti le spese di viaggio necessarie ad abortire

(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo la sentenza di ieri della Corte Suprema, alcune realtà comehanno assicurato il sostegno economico per chi dovrà viaggiare in un altro stato persono solo alcune delle aziende che hanno voluto assicurare ai propriche ledei viaggi per andare in uno stato dove resterà legale l'aborto saranno coperte dalla loro assicurazione sanitaria. Dopo la controversa decisione presa ieri dalla Corte Suprema, più di una società ha voluto rivolgersi ai lavoratori per offrire sostegno e chiarire la situazione. Nella giornata di venerdì laha inviato un messaggio ai propriin cui si sottolinea l'impatto della decisione ...

Pubblicità

dumurin : @Ninanina1215 @MaielloInside @CIAfra73 mai sentita questa ItsArt! Che poi secondo me come Netflix ci possono essere… - glooit : Hollywood: Da Disney a Paramount, gli studios copriranno i costi per l’aborto leggi su Gloo… - harry_james : Disney, Sony, Paramount Global, Netflix, Comcast, Warner Bros. Discovery e molti altri studios Hollywoodiani hanno… - Screenweek : Disney, Sony, Paramount Global, Netflix, Comcast, Warner Bros. Discovery e molti altri studios Hollywoodiani hanno… - mixborghi : RT @Claplaz: Il 30 giugno sulla piattaforma di Sky chiude i battenti il canale tv Fox, ultimo rimasto a marchio Fox. E' la fine di un'epoca… -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Netflix, Sony, Comcast,, Warner Bros, Amazon, WaltCompany, Santa Monica Studio e altri hanno annunciato misure per sostenere i dipendenti che potrebbero aver bisogno di viaggiare ...Il calo è cominciato quando Netflix ha dovuto competere con una serie di nuovi servizi di streaming come+, Hbo Max e+ ha annunciato a marzo che avrebbe aggiunto un'opzione di ... Hollywood: Da Disney a Paramount, gli studios copriranno i costi per l'aborto Dopo la sentenza di ieri della Corte Suprema, alcune realtà come Disney, Sony, Warner e Paramount hanno assicurato il sostegno economico per chi dovrà viaggiare in un altro stato per abortire. Disney ...Disney and Netflix have announced they will cover travel costs for employees seeking abortions. Following the Supreme Court's decision yesterday (24 June) to overturn Roe v. Wade, Disney reached out ...