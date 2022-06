Daytime Emmy Awards 2022: John McCook (Beautiful) è il migliore attore. The Kelly Clarkson Show si conferma come miglior programma d’intrattenimento (Di sabato 25 giugno 2022) John McCook Ieri sera, in America, ha avuto luogo la 49esima edizione dei Daytime Emmy Awards, che ha premiato, come di consueto, i migliori programmi dal Daytime USA. Una cerimonia che ha visto trionfare per la prima volta il 78enne John McCook, l’interprete di Eric Forrester in Beautiful, miglior attore in una serie drammatica grazie alla storyline legata all’impotenza del suo personaggio. Tra le altre cose, Beautiful ha portato a casa una seconda statuetta per merito di Ted King, miglior guest star con il ruolo di Jack Finnegan (personaggio ancora inedito in Italia). La miglior soap è stata invece premiata, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 giugno 2022)Ieri sera, in America, ha avuto luogo la 49esima edizione dei, che ha premiato,di consueto, ii programmi dalUSA. Una cerimonia che ha visto trionfare per la prima volta il 78enne, l’interprete di Eric Forrester inin una serie drammatica grazie alla storyline legata all’impotenza del suo personaggio. Tra le altre cose,ha portato a casa una seconda statuetta per merito di Ted King,guest star con il ruolo di Jack Finnegan (personaggio ancora inedito in Italia). Lasoap è stata invece premiata, ...

Pubblicità

GamingTalker : Xbox vince un Daytime Emmy per il documentario realizzato per il 20esimo anniversario della console… - Christi99760781 : RT @videogamezoneeu: Xbox vince un Daytime Emmy per il documentario sui 20 anni della console - pokemonleaguesp : El documental Power On de Xbox gana un premio Daytime Emmy - DeficCoral : RT @Eurogamer_es: El documental Power On de Xbox gana un premio Daytime Emmy - omidl10n : RT @Eurogamer_es: El documental Power On de Xbox gana un premio Daytime Emmy -