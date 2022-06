Carta del docente, salva fino al 2023/2024. Poi il Governo dovrà inserire risorse in legge di bilancio o sarà tagliata (Di sabato 25 giugno 2022) Il decreto 36 è stato approvato in Senato con estrema fatica, in seguito a colpi di scena e tira e molla fra partiti politici e MEF. Se alla fine il MEF dovrebbe averla spuntata sul taglio degli organici, sulla Carta del docente si è trovato un accordo che vede il mantenimento della misura per intero fino all'anno scolastico 2023/2024. In seguito, il Governo dovrà trovare risorse e inserirle in legge di bilancio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) Il decreto 36 è stato approvato in Senato con estrema fatica, in seguito a colpi di scena e tira e molla fra partiti politici e MEF. Se alla fine il MEF dovrebbe averla spuntata sul taglio degli organici, sulladelsi è trovato un accordo che vede il mantenimento della misura per interoall'anno scolastico. In seguito, iltrovaree inserirle indi. L'articolo .

