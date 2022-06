Cancellato il diritto all' aborto L' America è scossa e spaccata - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno negli Stati Uniti viene cancellato il diritto all'aborto dopo 50 anni. Non esisteva legge naz. ma solo il… - SimoneAlliva : La Corte Suprema americana ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade che per oltre 50 anni aveva protetto il di… - Davide : Con la fine di Roe vs. Wade gli Stati Uniti piombano in un territorio oscuro: metà degli Stati proibiranno o limite… - ClareSnakethere : RT @AUniversale: La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la nomina di 3 giudici ultra-conservatori da parte di #Trump, ha cancellato il dir… - RaffaeleBotti : @lauraboldrini Pensi che in italia il governo ha cancellato il diritto al lavoro,discriminando e sospendendo centin… -

... dopo averla storica sentenza Roe vs Wade del 1973, si pronuncerà anche su altri argomenti fondamentali e delicati quali l'ambiente, la religione e ildi votoUna manifestazione contro l'abolizione della senzenza Roe v. Wade di Cesare De Carlo L'America fa un salto indietro di 50 anni. L'aborto non è più uncostituzionale. Ma non per questo diventa illegale. Almeno non in tutti i 50 Stati dell'Unione. In una metà circa rimarrà legale, in quelli cioè nei quali i locali parlamenti già lo consentono ...Credere nel diritto delle donne di decidere se avere o meno una gravidanza non riguarda essere più o meno religiosi. Ecco cosa dice al Corriere la filosofa Martha Nussbaum, attenta osservatrice della ...In questa edizione: Usa cancellano diritto all'aborto, Xi Jinping a Hong Kong, Ue, rinviata la decisione sul gas, Oslo, sparatoria in un locale: 2 morti, Speranza: "Chi è contagiato resti a casa", Sic ...