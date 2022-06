(Di sabato 25 giugno 2022) IBIZA (SPAGNA) - È tempo di vacanze, mare e.... Proprio così. Lo sport più in voga del momento non si ferma nemmeno per la bella stagione e nonostante l'aumento della temperatura le sfide nella ...

sportli26181512 : #Borriello batte 3-0 Al Khelaïfi a #padel: 'Scusa presidente': L'ex attaccante nella gabbia contro il numero uno de… -

Corriere dello Sport

Marco, ex attaccante e ora direttore sportivo dell'UD Ibiza, ha affrontato sull'isola del Mar Mediterraneo il presidente del Psg Nasser Al - Khelaïfi. Una partita senza storia e vittoria ... IBIZA (SPAGNA) - È tempo di vacanze, mare e...padel. Proprio così. Lo sport più in voga del momento non si ferma nemmeno per la bella stagione e nonostante l'aumento della temperatura le sfide nella g ...